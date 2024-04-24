في وجود محمد صلاح.. إيفرتون يهز شباك ليفربول بالشوط الأول

تأخر فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بهدف للا شئ في نتيجة الشوط الأول من مباراته ضد إيفرتون، المقامة بينهما حاليًا والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشارك صلاح أساسيًا في مباراة اليوم الأربعاء، حيث يقود هجوم الريدز أمام التوفيز، بجانب الأوروجوياني داروين نونيز والكولومبي لويس دياز.

ولم يسجل أو يصنع أي هدف محمد صلاح في اللقاء حتى الآن، لكنه أحدث فاعلية هجومية على مرمى المنافس في ديربي الميرسيسايد.

قص جاراد برايثويت شريط أهداف المباراة في الدقيقة 27 بعد متابعة جيدة أمام المرمى، ليسدد الكرة في شباك الحارس البرازيلي أليسون بيكر، ليصبح أول لاعب من إيفرتون يسجل في مرمى ليفربول منذ ديماري جراي في ديسمبر 2021، وأنهى سلسلة استمرت 438 دقيقة بدون هدف في ديربي الميرسيسايد بالبريميرليج.

ويحتل ليفربول، وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بفارق 3 نقاط، بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس عشر وفي رصيد 30 نقطة.