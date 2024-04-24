تعرف على برنامج صلوات أسبوع الآلام المقدس في كنيسة القيامة

أعلن مسؤول المراسم والطقوس الكنسية في البطريركية بالقدس، الأرشمندريت بارثيلماوس في بيان رسمي على صفحته الرسميه علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مواعيد احتفالات أسبوع الألم ومواعيد القداديس فبداية من 27 أبريل إلى 5 مايو 2024:-

سبت اليعازر

صلاة الغروب البطريركية الساعة 15.00

أحد الشعانين

خدمة القداس الالهي البطريركي الساعة 8.00 صباحًا

خدمة صلاة الختن الساعة 18.15

الاثنين العظيم

خدمة القداس السابق تقديسه في موضع الجلجلة المقدس الساعة 9.00 صباحًا

خدمة صلاة الختن الساعة الساعة 18.15

الثلاثاء العظيم

خدمة القداس السابق تقديسه في موضع الجلجلة المقدس الساعة 9.00 صباحًا

خدمة صلاة الختن الساعة الساعة 18.15

ألاربعاء العظيم

خدمة القداس السابق تقديسه في موضع الجلجلة المقدس الساعة 9.00 صباحًا

الخميس العظيم

خدمة القداس الإلهي لباسيليوس الكبير في كنيسة القديس يعقوب أخو الرب الساعة 6.30 صباحًا

صلاة غسل الأرجل الساعة 9.00 صباحًا

خدمة الآلام المقدسة الساعة 18.15

الجمعة العظيمة

صلوات الساعات الملوكية في موضع الجلجلة الساعة 10.00 صباحًا

صلاة الغروب البطريركية الساعة 15.00

صلاة جناز المسيح الساعة 21.00

سبت النور العظيم

مراسيم فيض النور المقدس الساعة 13.00 ظهرًا

صلاة القيامة والقداس الالهي الساعة 00.00 (قداس منتصف الليل)

أحد الفصح المجيد

خدمة صلاة القيامة الثانية الساعة 13.00