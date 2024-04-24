الرئيس السيسي يفتتح البطولة العربية العسكرية للفروسية مصر 2024.. ويؤكد: حرصنا على وجود منشآت لمدينة أولمبية لتنظيم كل البطولات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، البطولة العربية العسكرية للفروسية مصر 2024، التى تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من ٢٤ حتى٢٧ من شهر أبريل الجاري، بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشارك في البطولة 11 دولة عربية وهم “مصر – الأردن – الإمارات – تونس – الجزائر – السعودية - سوريا – العراق - قطر- الكويت – ليبيا”، ويتنافس فيها 15 فريقا منهم 9 فرق فى بطولة القفز بالحواجز ، و6 فريق لالتقاط الأوتاد.

حضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من كبار رجال الدولة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى فور وصوله لمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالتقاط صورة تذكارية مع المنتخب المصري والمنتخبات العربية المشاركة بالبطولة، تلا ذلك القيام بجولة تفقدية لمتحف الجواد استمع خلالها لشرح تفصيلي عن مكونات المتحف وما يحتويه من معلومات تاريخية قيمة عن سلالات الخيول العربية والأفريقية الأصيلة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن أرض "مدينة مصر" بالعاصمة الإدارية، كانت صحراوية، وكنا نحلم أن يكون لدينا منشآت رياضية تليق بمصر ومكانتها وبشعبها، وخلال 5 سنوات حرصنا على وجود منشآت لمدينة أولمبية يجري فيها تنظيم كل البطولات والمسابقات الدولية طبقا للمعايير الخاصة بالاتحادات المختلفة.

وأضاف في كلمته خلال حفل انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة: "المنشآت الموجودة تليق بكل المسابقات على المستوى الدولي، مهنئا الشعب المصري والأشقاء العرب على إنشاء منشآت رياضية تليق بشعوبنا".

ونفذت الموسيقات العسكرية عددًا من العروض والمقطوعات التراثية والوطنيةً التى تعبر عن التراث المصرى وتضفى مستوى راق من الإبداع الإنساني، الذى يعمق رسائل المحبة والسلام بين الشعوب، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن الفروسية فى مصر تناول مدى الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية برياضة الفروسية من خلال إنشاء العديد من النوادى وعلى رأسها نادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ونادي الفروسية بالكيان العسكري، الذي تم تنفيذهما على أحدث الطرازات العالمية ويمتلكون أفضل الكوادر الفنية والبيطرية لتربية ورعاية الخيول من خلال الأساليب العلمية المتطورة فى هذا المجال.

وألقى اللواء أ ح إيهاب لطفي مدير المدرعات للقوات المسلحة كلمة أكد خلالها على الدعم غير المحدود، التى قدمته القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف هيئاتها وإداراتها فى الإعداد والتجهيز للبطولة التي تقام لأول مره على أرض، مشيرًا إلى الدور الذى تقوم به الدولة المصرية فى دعم وتطوير رياضة الفروسية من خلال الاهتمام بالبنية التحتية وإنشاء العديد من المشروعات الضخمة للمحافظة على التراث العريق من الجواد وتعزيز مكانة مصر كمركز رائد عالميا فى إنتاج وتربية الخيول العربية المصرية الأصيله ورياضة الفروسية.

وقال مدير إدارة المدرعات في القوات المسلحة، إن البطولة العربية العسكرية للفروسية تجمع بين الشجاعة والمهارة التي تتحدد بها القيم العسكرية بروح التنافس والتفوق في ساحة المنافسات، إذ تتلاقى الروح الرياضية مع تقاليد الشرف والفخر العسكرية.

وأضاف، أن البطولة تتواكب مع احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء، موجها التهنئة للرئيس السيسي، والشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء: «كل عام ومصرنا الحببية في أمان وأمان واستقرار».

وأعرب عن عميق امتنانه لتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، وحضوره حفل افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية رغم التزاماته الكثيرة.

وتابع: "رياضة الفروسية جزء لا يتجزأ من تراثنا العسكري والثقافي، فنقاء الجواد العربي المصري فريد وشاهد على عمق التراث والحضارة، وتعتبر مصر من الدول الرائدة في تربية الخيول العربية الأصيلة".

وأشاد العميد الركن دكتور يوسف دسمال مبارك الكوارى رئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية خلال كلمته بالإمكانيات التى وفرتها الدولة المصرية لنجاح البطولة على غرار كبرى البطولات العالمية فى مجال رياضة الفروسية، مشيرًا إلى أهمية البطولة فى تبادل الخبرات والتعاون بين الجيوش العربية وتطوير الرياضة العسكرية العربية تحقيقًا لشعار الاتحاد "الأخوة عبر الرياضة".

تلا ذلك عرضًا لالتقاط الأوتاد بمشاركة عدد من الفرسان من خريجى الدفعة الأولى فروسية وعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية ونادى الفروسية، أعقبه مرور الفرسان من الدول العربية المشاركين بالبطولة.

كما تم تنفيذ عدد من الفقرات الفنية لعروض الصوت والضوء والألعاب النارية التى أنارت سماء المدينة الأوليمبية ونالت إعجاب الحضور، وتقديم فقرة غنائية واستعراضية بمشاركة الفنان محمد حماقى.

وتفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإعطاء إشارة البدء إيذانًا بإفتتاح فعاليات البطولة.

وعقب انتهاء مراسم الافتتاح أقيمت فعاليات بطولة الجمهورية للناشئين تحت 14 سنة"G7" ، والبطولة العربية للفروسية "فرق 120 سم"، والبطولة الدولية لالتقاط الأوتاد.