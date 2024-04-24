أزمة نفسية تقود عاملا لإنهاء حياته شنقًا بأوسيم

تخلص عامل من حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بدائرة القسم وبالانتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة عامل مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وفي حالة تعفن رمي وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية ولا شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.