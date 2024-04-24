شديد الحرارة نهارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ودافىء على السواحل الشمالية الغربية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء ومائل للبرودة علي السواحل الشمالية الغربية.

كما يشهد الخميس نشاط رياح علي مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي شمال الصعيد ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى علي فترات متقطعة، واتربة عالقة علي مناطق من جنوب الصعيد.

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وتكون رعدية علي مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 24 وعلى شمال الصعيد 41 للعظمي والصغرى 19 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمي والصغري 27 درجة.