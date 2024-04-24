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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كريم عبدالجواد يقصى ثانى العالم ويتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش

كريم عبدالجواد
كريم عبدالجواد
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استطاع المصرى كريم عبدالجواد المصنف الخامس عالمياً، من إقصاء اللاعب النيوزلندى بول كول المصنف الثاني عالمياً، بنتيجة ثلاث أشواط نظيفة، بعد منافسة قوية استطاع خلالها التأهل لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش.  
و جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 
11-7/ 15-13/ 11-4.

بهذا الفوز تأهل عبدالجواد ، لدور نصف النهائي لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية، ليواصل مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.
تعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.
 

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