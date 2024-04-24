تجديد الثقة في الفنان وليد طه مشرفا عاما للسيرك القومي

جددت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الثقة للفنان وليد طه مشرفا عاما على السيرك القومي لمدة عام آخر.

ومن جهته هنأ الفنان أحمد الشافي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بتجديد الثقة للفنان وليد طه للعام الرابع على التوالي، متمنيا له دوام التوفيق في القيام بالمهام المسندة إليه، موجها الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي على هذه الثقة.

عمل الفنان وليد طه، مديرا لفرقة "تحت 18" التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، وكانت آخر أعماله المسرحية للفرقة عرض "أليس في بلاد العجائب" على خشبة مسرح البالون، وغيرها.

وقد شهدت فترة إدارة الفنان وليد طه للسيرك القومي العديد من التطورات سواء على المستوى الفني والإداري، إلى جانب مشاركة فنانو السيرك المميزة في العديد من المحافل الفنية والثقافية كان آخرها فعاليات برنامج "هل هلالك" الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال خلال شهر رمضان المبارك 2024.