على مسرح سيد درويش.. فلكلوريتا تفتتح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تحيي فرقة "فلكلوريتا" غدا ، حفل افتتاح مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة الذي سينعقد في الفتره من 25 إلى 30 أبريل، وذلك بحضور قيادات محافظة الإسكندرية، ووزارة الثقافة.

تقام الحفل في السابعة مساء بمسرح أوبرا سيد درويش وتقدم الفرقة عدد من الأغاني الفولكلورية، حيث تقدم مجموعة من الأغاني تجمع بين الفولكلور الفلاحي والصعيدي.

ومن ضمن الأغنيات التي تشدو بها "فلكلوريتا"،"بيبة من فيلم عرق البلح، سلام اسكندراني ، أغاني لسيد درويش منها ، الحلوة دي، ومحسبكو انداس، اقرأ ياشيخ قفاعة"

فرقة "فلكلوريتا" تأسست علي يد مجموعة من الأصدقاء يجمعهم الاهتمام بالفنون والموسيقى وتحديداً الفلكلور والتراث الشعبي المصري. تسعي الفرقة للمساهمة في إعادة إحياء التراث الموسيقي الأصيل والمحافظة عليه.

"فلكلوريتا" تضم 14 فنان معظمهم من العنصر النسائي حيث تضم 9 عازفات إيقاع دف وطبلة ويعتمدوا علي الغناء الجماعي مع تقديم بعض الأغاني المنفردة، وتضم الفرقة عازفين محترفين للآلات التراثية منهم عازف كولا، وعازف مزمار ، بجانب عازفين أورج، وعازف بركشن.