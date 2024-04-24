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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

للتهنئة بعيد القيامة.. البابا تواضروس يستقبل رئيس الكنيسة الأسقفية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، المطران الدكتور سامي فوزي رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، والوفد المرافق له، حيث قدموا التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد القيامة المجيد.

الجدير بالذكر أنه قد أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، في ختام اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته مساء اليوم، عن توقف الاجتماع طوال فترة الخمسين المقدسة، على أن يعود للانعقاد مع بداية صوم الرسل، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة بعد عيد القيامة تنشغل الأسر بالامتحانات، معربًا عن أمنياته للطلبة بالنجاح.

قداسة البابا تواضروس الثاني المقر البابوي بالقاهرة رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي المطران الدكتور سامي فوزي