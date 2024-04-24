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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

أبرز ما جاء في اجتماع نقابتي "الصحفيين" و"المهن التمثيلية" بشأن ضوابط تغطية الجنازات.. شاهد

اجتماع نقابتي الصحفيين
اجتماع نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية
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كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تفاصيل الاجتماع الذي جمعه اليوم الأربعاء، بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلسي نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية، والذي ناقش ضوابط تغطية جنازات الفنانين.

وأشار نقيب الصحفيين، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، إلى أن الاجتماع تطرق إلى أهمية الوصول إلى قواعد عامة خاصة بتغطية الجنازات لمشاهير الفن، لافتا إلى أن للصحافة دور كبير في العديد من الملفات وتم خلال الاجتماع إرساء قواعد ومعايير وآليات معينة لتغطية هذه الجنازات، حيث أن هناك تجاوزات يرتكبها غير الصحفيين وتم مناقشتها، وضرورة معالجتها.

وأضاف نقيب الصحفيين، أنه تم التنسيق مع شركة لتنظيم التغطية الصحفية لجنازات الفنانين، وتخصيص أماكن للعزاء والتغطية الصحفية مع الفنانين المشاركين في العزاء، والالتزام الكامل بها.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تخصيص أماكن محددة في جنازات المشاهير للتغطية الصحفية، مضيفا أنه سيتم عمل كارنيهات خاصة بتغطية جنازات المشاهير، والتأكيد على أن التصوير سيكون بآليات محددة وفي الأماكن المخصصة وعدم التصوير أمام المقابر.

تغطية الجنازات الصحفيين نقابة الصحفيين نقابة المهن التمثيلية خالد البلشي