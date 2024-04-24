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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نوران جوهر تتأهل لنصف نهائى بطولة الجونة الدولية للإسكواش

نوران جوهر
نوران جوهر
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تأهلت المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً، الى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش ، بعد الفوز على اللاعبة الامريكية اوليفيا ويفر المصنفة السابعة عالمياً بثلاث اشواط نظيفة.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:
11-4/ 13-11/ 12-10 .
بهذا الفوز تأهلت جوهر ، لدور نصف النهائي لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية، لتواصل مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.

تعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.


 

نوران جوهر بطولة الجونة الدولية للاسكواش أوليفيا ويفر سيدات الإسكواش