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الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

روسيا تندد بالدعم الأمريكي لأوكرانيا وإسرائيل وتحمل واشنطن مسؤولية خسائر الأرواح

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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انتقدت السفارة الروسية بالقاهرة بشدة في بيان حاد لهجة الإعلان الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن حول إرسال مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، والتي تشمل صواريخ بعيدة المدى.

وصفت السفارة هذه الخطوة بأنها دعم لما وصفته بـ"نظام كييف الإرهابي"، متهمة الولايات المتحدة بالمساهمة في استمرار الصراع والعنف ضد روسيا.

وأضافت السفارة أن الدعم الأمريكي يمتد ليشمل إسرائيل بمبلغ 26 مليار دولار مخصص للاحتياجات العسكرية، في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لعمليات عسكرية في مدينة رفح بقطاع غزة، مما يهدد السلامة المدنية في المنطقة المكتظة بالسكان.

واختتم البيان بتحذير شديد اللهجة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستحمل المسؤولية المباشرة عن الخسائر في الأرواح بين الأطفال والنساء في كل من روسيا وفلسطين نتيجة هذه السياسات. كما أكدت السفارة أن هذه الأفعال ستكون محل محاسبة تاريخية للدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في تعزيز النزاعات العالمية بدلاً من حلها.

 

 

 

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