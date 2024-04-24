صدور الطبعة الثانية من كتاب "مبادئ الذكاء الاصطناعي" لـ بهاء الحسيني

صدر حديثًا عن دار سما للنشر والتوزيع الطبعة الثانية من كتاب "مبادئ الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة" لـ بهاء الحسيني، ليُقدم للقُراء رحلة شاملة في عالم التكنولوجيا الحديثة، مُغطيًا مختلف جوانب الذكاء الاصطناعي.

ويُعد الكتاب إضافة قيمة للمجال ومرجعًا مُفيدًا للمُهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي، حيث يقدم معلومات عميقة ومُفصلة، ويتميز بأسلوبه البسيط الواضح، مما يجعله مُناسبًا لكافة القراء خصوصًا من ليس لديهم خلفية تقنية.

ويقع الكتاب الذي صدرت طبعته الأولى في شهر ديسمبر 2023؛ في 324 صفحة من القطع الكبير، ويشتمل على ثلاثة أجزاء، ويتناول العديد من الموضوعات الهامة في مجالات الذكاء الاصطناعي بشكلٍ عام، حيث يسلط الضوء على تاريخ الذكاء الاصطناعي وتطوره، وإيجابياته وسلبياته، وأخلاقيات استخدامه. ويتناول أيضًا مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والخوارزميات والأدوات والتقنيات المستخدمة، ويُقدم شرحًا مُبسطًا للمفاهيم المُعقدة، مع أمثلة عملية تُساعد على فهمها بشكلٍ أفضل. كما يُسلط الضوء على التطورات الحديثة في هذا المجال، والتي تُستخدم في مختلف التطبيقات، مثل: الترجمة الآلية وتلخيص وكتابة النصوص الإبداعية، وخدمة العملاء، والعديد من المجالات الأخرى، ويتطرق أيضًا إلى معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، ونماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، ونماذج الأساس، وروبوتات المحادثة، وأساسيات هندسة التوجيه "المطالبات"، وحالات استخدام ChatGPT.