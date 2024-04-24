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الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الرئيس السيسي: حرصنا على وجود منشآت لمدينة أولمبية لتنظيم كل البطولات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أرض «مدينة مصر» بالعاصمة الإدارية، كانت صحراوية، وكنا نحلم أن يكون لدينا منشآت رياضية تليق بمصر ومكانتها وبشعبها، وخلال 5 سنوات حرصنا على وجود منشآت لمدينة أولمبية يجري فيها تنظيم كل البطولات والمسابقات الدولية طبقا للمعايير الخاصة بالاتحادات المختلفة.

أضاف في كلمته خلال حفل انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، نقلتها قناة "إكسترا نيوز": «المنشآت الموجودة تليق بكل المسابقات على المستوى الدولي، مهنئا الشعب المصري والأشقاء العرب على إنشاء منشآت رياضية تليق بشعوبنا».
 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية