"تمكين المرأه ومشاركتها من أجل التنمية" ندوة ثقافية بمكتبة القاهرة الكبرى

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف يحيى رياض بالتعاون مع مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية للتنمية والخدمات برئاسة السفيرة الدكتورة نجوى إبراهيم ندوة ثقافية مساء الأربعاء 24 إبريل 2024م ندوة ثقافية فى هذا الإطار تحت عنوان “تمكين المرأة العربية ومشاركتها من أجل التنمية”

كما تضمن اللقاء احتفالية ثقافية فنية بمناسبة الاحتفال بـ "أعياد تحرير سيناء" (ذكرى 25 إبريل) ، الذكرى الغالية على قلب كل مواطن مصري ، وشارك فى اللقاء كل من الخبير العسكري سيادة العميد سمير راغب - رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية ، عضو جمعية المحاربين القدماء ، وشاركت فى منصة المتحدثين السفيرة الدكتورة نجوى إبراهيم رئيس مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية للتنمية والخدمات ، والإعلامية الكبيرة الأستاذة ميرفت السنباطي.

ويعد تمكين المرأة من الحقوق الدستورية لها .وقد أصدرت الدولة المصرية العديد من القوانين والإستراتيجيات والبرامج التنفيذية التى تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.. ودائما لا تخلو أهتمامات الدولة من الإشادة بدور وتمكين المرأة المصرية .. حتى أصبحت تجربة مصر في ملف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين مثار إعجاب وإشادات عالمية ..

