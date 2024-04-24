أثار التصريح المخيف للجنرال الروسي أبتي علاء الودينوف، الحليف الوثيق للرئيس فلاديمير بوتين، صدمة في الدوائر الدبلوماسية.

وفقا لنيوزويك، تعهد علاء الدينوف، قائد القوات الشيشانية التي تقاتل في أوكرانيا، في بث تلفزيوني حكومي، بإبادة حلف شمال الأطلسي العسكري بحلول عام 2030.

وفي مقطع شاركه أنطون جيراشينكو، المستشار السابق لوزير الشؤون الداخلية الأوكراني، على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد علا الدينوف بثقة انتصار روسيا فيما أسماه "العملية العسكرية الخاصة". ويتنبأ بزوال منظمة حلف شمال الأطلسي، مدعيا أن معظم الدول المتحالفة حاليا مع المنظمة سوف تخضع في نهاية المطاف لهيمنة روسيا.

وتأتي تصريحات علاء الدينوف وسط تصاعد التوترات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، والتي أججها عدوان موسكو في أوكرانيا ودعم الغرب لكييف. وألمح المسؤولون الروس مرارا وتكرارا إلى احتمال شن ضربات انتقامية ضد أعضاء الناتو بسبب مساعدتهم لأوكرانيا.

ومع ذلك، فقد رفض بوتين في السابق اقتراحات بشن هجوم على دولة عضو في الناتو، ووصف هذه الادعاءات بأنها "هذيان". ورغم ذلك فقد أكد على استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن سلامة أراضيها.

ويثير بيان علاء الدينوف أيضًا مخاوف بشأن احتمال حدوث صراع أوسع نطاقًا. وحذر القادة الأوكرانيون، بمن فيهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميهال، من أن النصر الروسي في أوكرانيا قد يعجل بالحرب العالمية الثالثة. وشدد شميهال على التبعات الكارثية لمثل هذا السيناريو، مشددا على الحاجة الملحة لإطار أمني عالمي جديد.

ورغم أن خطاب علاء الدينوف قد يكون المقصود منه رفع الروح المعنوية الروسية وترهيب الخصوم، فإن عواقبه على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي لا يمكن المبالغة فيها. ومع استمرار تصاعد التوترات، فإن شبح الصراع يلوح في الأفق، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى بذل جهود دبلوماسية لنزع فتيل الأزمة ومنع حدوث نتيجة كارثية.