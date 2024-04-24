رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية يثمن رعاية السيسي لبطولة الفروسية

وجه العميد الركن الدكتور يوسف الكواري رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته البطولة العسكرية الأولى للفروسية ومساعيه الحميدة لخدمة مصالح الأمة والجيوش العربية.

ووجه في كلمته خلال حفل انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، الشكر إلى الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، على كل ما بُذل من جهد من أجل الارتقاء بالرياضة العسكرية العربية وتهيئة وتسخير كل الوسائل من أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي العسكري المهم.

وتابع: «نرجو أن يكون هذا الحدث، مدا للتعاون بين الرياضيين العسكريين العرب تحت شعار (الأخوة عبر الرياضة)، وأتقدم بالشكر الجزيل إلى جهاز الرياضة بالقوات المسلحة المصرية، وإلى إدارة المدرعات بالجيش المصري، واللجنة العليا المنظمة لهذه البطولة على تنظيمها الرائع وحفاوة الاستقبال».

واستكمل: «نسجل بكل فخر واعتزاز مساهمة الوفد المصري في تعزيز مسيرة الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، من خلال التنظيم والمشاركة في عدة منافسات ولقاءات عربية عسكرية، التي تؤكد حرص القيادة العليا للقوات المسلحة المصرية على دعم الرياضة العسكرية العربية وكل ما يتعلق بالعمل العربي المشترك».