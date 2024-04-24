العراق يلقي القبض على 3 عناصر إرهابية خطرة

تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي من إلقاء القبض على ٣ عناصر إرهابية خطرة، بالإضافة لتاجر مخدرات في مناطق متفرقة من البلاد، في إطار استمرار العمليات الأمنية ضد خلايا تنظيم داعش الإرهابي.

ووفقا لبيان صادر عن "مكافحة الإرهاب"، اليوم، فإنه ضمن عمليات التنسيق والتعاون المستمرة بين أبطال جهاز مكافحة الإرهاب ومديرية عمليات جهاز أسايش إقليم كوردستان تمكنا من إلقاء القبض على أحد المطلوبين في محافظة السليمانية. وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكن أبطال الجهاز من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في قضاء أبي غريب من العاصمة بغداد.

وتابع البيان، أنه في نفس السياق تمكن الجهاز من إلقاء القبض على أحد فلول عصابات داعش في محافظة صلاح الدين. وفي إطار مكافحة آفة المخدرات تمكن شجعاننا من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة البصرة.

يشار إلى أن قوات التحالف الدولي أكدت أن الأمن العراقي نفذ نحو 66 عملية ضد تنظيم داعش منذ بداية العام الجاري، أدت إلى مقتل 16 عنصرا من عناصر التنظيم الإرهابي، واعتقال 36 عنصرا آخرين.

وعلى الرغم من أن المسئولين العراقيين يؤكدون أن خطر تنظيم داعش الإرهابى قد زال عن البلاد، فإن الأجهزة الأمنية ومنها "العمليات المشتركة" وجهاز مكافحة الإرهاب، وغيرهما، تخوض معركة حقيقية شبهة يومية على الأرض ضد عناصر وجيوب التنظيم الإرهابى وخاصة فى المناطق الجبلية الوعرة، حيث يجرى استهداف الأوكار التى تأوى العناصر الهاربة، وتخزن الأسلحة والمواد اللوجستية للعناصر الإرهابية.