مدير إدارة المدرعات: سننفذ بطولة دولية للفروسية خاصة بالناشئين

قال اللواء أركان حرب إيهاب لطفي، مدير إدارة المدرعات في القوات المسلحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له دور بالغ الأهمية في دعم وتطوير الرياضة في مصر، خاصة الفروسية، وتحت رعايته شهدت الجمهورية الجديدة مشروعات ضخمة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتعزيز هذا المجال، ليس فقط للمحافظة على هذا التراث العريق، لكن أيضا لتعزيز مكانة مصر كمركز رائد عالمي في إنتاج وتربية الجواد المصري العربي الأصيل.

وأضاف في كلمته خلال انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة: «لقد كان التعاون بين القوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للفروسية والاتحاد العربي للرياضة العسكرية والدولي للفروسية، وكل الجهات المعنية، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، عنوانا وسبيلا، هدفه إحياء التراث من خلال الاهتمام بالحصان العربي المصري، ورياضة الفروسية».

وتابع: «في إطار هذا التعاون، سيتم تنفيذ بطولة دولية للناشئين، وبطولة الجمهورية بجانب العسكرية للفروسية، والتي تعد أكبر مشاركة لبطولة عربية عسكرية».

ووجه الشكر والعرفان، للقيادة العامة للقوات المسلحة والأفرع الرئيسية والهيئات والإدارات، على الدعم اللامحدود التي تقدمه لتنمية هذا القطاع الحيوي.

وأكد أن جيش مصر كان وما زال الحصن المنيع والدرع والسيف الذي يحفظ للأمة مكانتها وخصوصيتها، وقد أقسم رجاله على الفداء وحماستها من كل عدو، ولقد كانت توجيهات الرئيس السيسي السديدة خير عون لهم.