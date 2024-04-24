مدير إدارة المدرعات: رياضة الفروسية جزء لا يتجزأ من تراثنا العسكري والثقافي

قال اللواء أركان حرب إيهاب لطفي مدير إدارة المدرعات في القوات المسلحة، إن البطولة العربية العسكرية للفروسية تجمع بين الشجاعة والمهارة التي تتحدد بها القيم العسكرية بروح التنافس والتفوق في ساحة المنافسات، إذ تتلاقى الروح الرياضية مع تقاليد الشرف والفخر العسكرية.

أضاف في كلمته خلال انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدراية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تنقلها قناة "إكسترا نيوز"، أن البطولة تتواكب مع احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء، موجها التهنئة للرئيس السيسي، والشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء: «كل عام ومصرنا الحببية في أمان وأمان واستقرار».

وأعرب عن عميق امتنانه لتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وحضوره حفل افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية رغم التزاماته الكثيرة.

وتابع: «رياضة الفروسية جزء لا يتجزأ من تراثنا العسكري والثقافي، فنقاء الجواد العربي المصري فريد وشاهد على عمق التراث والحضارة، وتعتبر مصر من الدول الرائدة في تربية الخيول العربية الأصيلة».