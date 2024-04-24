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الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

هل تتغير مواعيد امتحانات نهاية العام مع التوقيت الصيفي؟.. "التعليم" تجيب

امتحانات
امتحانات
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تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس بعد أقل من اسبوعين. 

ونفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء، وجود أي تعديل في جداول ومواعيد امتحانات اخر العام سواء النقل، او الشهادة الإعدادية، بالتزامن مع التوقيت الصيفي الذي يبدأ من منتصف ليلة الغد الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٥ 
وأوصت “تعليم القاهرة”، بمراعاة مواعيد الامتحانات طبقاً للتوقيت الصيفي. 

وانطلقت امتحانات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع والعملية بداية الأسبوع الحالي على أن تنطلق امتحانات  المواد الأساسية يوم الأربعاء الموافق 8 مايو المقبل.
 

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