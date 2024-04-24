احتفالا بعيد تحرير سيناء.. "أكتوبر الذهبي" على مسرح القاهرة للعرائس لمدة 3 ليالي

قرر المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، تقديم العرض المسرحي العرائسي "أكتوبر الذهبي"، في السابعة من مساء أيام الخميس، والجمعة، والسبت، الموافق 25 و 26 و 27 إبريل الجاري، على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بمنطقة العتبة، وذلك احتفالا بعيد تحرير سيناء.

"أكتوبر الذهبي" إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، بقيادة د. أسامة محمد علي، التابعة للبيت الفني للمسرح، والذي يروي بطولات الجيش المصري في الحقبة الزمنية خلال فترة نكسة ٦٧، كما يوضح العرض كيفية تحطيم خط بارليف وبراعة الجيش المصري في نصر أكتوبر العظيم.

والعرض من بطولة مجموعة من فنانو مسرح القاهرة للعرائس، وفكرة د. أسامة محمد علي، كتبها رحمة محجوب، منار عز الدين، محمد عسكر، موسيقى ومؤثرات محمد عبدالوهاب الرافعي، سينوغرافيا شادي قطامش، أميرة عادل، مخرج منفذ هاني عز، رفعت ريان، وإخراج رضا حسانين.

