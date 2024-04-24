تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة شيفيلد في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة شيفيلد يونايتد، في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، نظيره شيفيلد على ملعب أولد ترافورد، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الدنماركي راسموس هويلوند هجوم اليونايتد أمام شيفيلد، رفقة الأرجنتيني أليخاندرو جاراناتشو والبرازيلي أنتوني.

ودفع تين هاج بالبرازيلي كارلوس كاسيميرو، لاعب خط الوسط، في مركز قلب الدفاع؛ لتعويض الغيابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة.

ويعاني مان يونايتد من الغيابات، إذ يغيب ماركوس راشفورد للإصابة، وكذا رافائيل فاران وأنتوني مارسيال.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يتذيل شيفيلد يونايتد الترتيب بـ16 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة شيفيلد

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - كارلوس كاسيميرو - هاري ماجواير - وان بيساكا

خط الوسط: كريستيان إريكسن - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: أنتوني - راسموس هويلوند - أليخاندرو جاراناتشو.