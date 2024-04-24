بيراميدز يهزم البنك الأهلي ويحلق في قمة الدوري الممتاز "صور"

واصل فريق بيراميدز تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بالفوز على ضيفه البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة 19 لمسابقة الدوري.

أحرز ثلاثية بيراميدز إبراهيم عادل ومصطفى فتحي “هدفين” في الدقائق 45 و 55 و74 بينما سجل ثنائية البنك الأهلي سعيدو سامبوري وكريم بامبو في الدقيقتين 50 و 52.

وشهد اللقاء طرد النجم رمضان صبحي لاعب بيراميدز بعد تدخل قوي على قدم أيمن أشرف مدافع البنك الأهلي.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 35 نقطة حافظ بها على صدارة الترتيب بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة 19 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكا - دودو الجباس - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى التشكيل الذي يخوض به مواجهة بيراميدز.

جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالى

حراسة المرمى : حسن شاهين

خط الدفاع : ايمن اشرف، محمد عبد الغنى، محمود الجزار، محمد بسيونى، اسحاق يعقوبو

خط الوسط : محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد هلال

خط الهجوم : كريم بامبو، ياو أنور

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى احمد صبحى، عاصم صلاح، محمود قاعود، اسامة فيصل، سيرجى اكا، احمد النادرى، احمد مدبولى، ابراهيم حسن، جريندو.