الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يضرب لوريان بثنائية بالشوط الأول

تفوق فريق باريس سان جيرمان على مضيفه لوريان بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب لو موستوار، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

افتتح عثمان ديمبلي التهديف في الدقيقة 19، قبل أن يعزز كيليان مبابي تقدم الفريق الباريسي بهدف ثان في الدقيقة 22 من صناعة نونو مينديش.

ويسعى الفريق الباريسي لحصد الثلاث نقاط من اللقاء، ففي حالة فوزه على لوريان، يحسم لقب الدوري الفرنسي رسميًا لصالحه.

يتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة، بفارق 11 نقطة عن موناكو الوصيف حتى الآن، بينما يأتي لوريان في المركز السابع عشر قبل الأخير بـ26 نقطة.

بدأ باريس سان جيرمان، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: يورام زاجي - ميلان سكرينيار - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديش

خط الوسط: لي كانج إن - سيني مايولو - فابيان رويز

وفي الهجوم: كيليان مبابي - جونسالو راموس - عثمان ديمبلي.