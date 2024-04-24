ads
الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يضرب لوريان بثنائية بالشوط الأول

مباراة باريس سان
مباراة باريس سان جيرمان ولوريان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفوق فريق باريس سان جيرمان على مضيفه لوريان بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب لو موستوار، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

افتتح عثمان ديمبلي التهديف في الدقيقة 19، قبل أن يعزز كيليان مبابي تقدم الفريق الباريسي بهدف ثان في الدقيقة 22 من صناعة نونو مينديش.

ويسعى الفريق الباريسي لحصد الثلاث نقاط من اللقاء، ففي حالة فوزه على لوريان، يحسم لقب الدوري الفرنسي رسميًا لصالحه.

يتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة، بفارق 11 نقطة عن موناكو الوصيف حتى الآن، بينما يأتي لوريان في المركز السابع عشر قبل الأخير بـ26 نقطة.

بدأ باريس سان جيرمان، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: دوناروما 

خط الدفاع: يورام زاجي - ميلان سكرينيار - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديش 

خط الوسط: لي كانج إن - سيني مايولو - فابيان رويز 

وفي الهجوم: كيليان مبابي - جونسالو راموس - عثمان ديمبلي.

باريس سان جيرمان لوريان الدوري الفرنسي مباراة باريس سان جيرمان ولوريان مبابي