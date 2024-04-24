9 نصائح للحفاظ علي صحة عينيك في الطقس الحار.. تعرف عليها

يتعرض الكثير من الأشخاص مع موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة لمشاكل صحية في العين ، خاصة إذا كانت هناك إصابة بالفعل بأي أعراض أو هناك تاريخ مرضي في السابق لإجراء عمليات جراحية ، الأمر الذى يجعلها أكثر تأثرا بتغييرات الطقس .

ولتجنب أي أعراض أو مخاطر يمكن أن تتعرض لها العين مع موجات ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف قدم الدكتور أحمد عايد استشارى طب وجراحة العيون بمعهد الرمد عددا من النصائح والارشادات للعناية بالعين وهي :



1. يجب عدم الخروج من البيت تحديدا لمرضى جفاف العين وذلك خلال فصل الصيف في ساعات الذروة وقت الظهيرة إلا بعد ارتداء النظارة الشمسية لحماية العين من أشعة الشمس الفوق البنفسجية، وتتعرض العين للجفاف عندما يقل إنتاج العين من الدموع حتي تصبح رطبة ، مما يجعل عينيك تشعر بعدم الراحة والألم ، وفي بعض الحالات تظهر مشاكل في الرؤية، وعموما مشكلة جفاف العين ظاهرة شائعة جدا خلال فصل الصيف بسبب انخفاض الرطوبة في الغلاف الجوي، والحرارة المرتفعة ، وتشغيل مكيفات الهواء والمراوح، مما ينتج عنه أعراض مثل احمرار في العين ، وعيون دامعة وحساسية للضوء.

2. يجب استخدام قطرات العين المرطبة

3. المحافظة على رطوبة الجسم

4. لبس النظارات المخصصة للسباحة

6. غسل اليدين وتجنب فرك العين

7- يجب استعمال قطرات مضاد حيوي عند ظهور افرازات بالعين

8- يمكن أن يحافظ الماء البارد على ترطيب العينين وانتعاشهما ، لذا استمر في غسل عينيك بشكل متكرر.

9 - شرب الكثير من الماء طوال اليوم