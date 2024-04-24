سعر الدولار أمام الجنيه مساء اليوم داخل البنوك الحكومية والخاصة

سجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر استقرارا ، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024، وفقًا لما كشفته الأسعار المعلنة داخل المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنوك اليوم



سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي أمام الجنيه اليوم 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه عند البيع.

الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر نحو 48.1 جنيه للشراء، ونحو 48.2 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 48.1 جنيه للشراء، ونحو 48.2 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 48.1 جنيه للشراء، ونحو 48.2 جنيه عند البيع.

الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 48.2 جنيه للشراء، ونحو 48.3 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

كذا سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني نحو 48.05 جنيه للشراء، ونحو 48.15 جنيه عند البيع

