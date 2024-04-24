السيد البدوي يدعو الوفديين لتنحية الخلافات والالتفاف خلف يمامة

قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، إن الوفديين لم يعتادوا التآمر على رئيس الوفد وهناك قرارات يصدرها الدكتور عبد السند يمامة بسبب وجود فتن ونقل كلام غير حقيقي.

وأضاف البدوي خلال كلمته في حفل تأبين رموز الوفد السابقين: "اليوم أتحدث من أجل الحفاظ على الوفد في شخص رئيس الوفد ولو صلح المناخ صلح الوفد ونحن نحافظ على رئيس الوفد ومن حق الآخرين من الهيئة العليا والمكتب التنفيذي التطلع إلى رئاسة الوفد وهذا من حقهم ولكن بالطريقة الشرعية وليس بأي طريق آخر".

وتابع: "اقول للدكتور عبد السند يمامة تأكد أنه لا يوجد احد خارج بولس حنا يصارع من أجل رئاسة الوفد ومن يطمع في ذلك يجب أن يعيد حساباته من جديد خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الحزب والجريدة من ظروف اقتصادية".

وأردف البدوي: "كنت رئيسًا للوفد لمدة 8 سنوات وأعلم جيدا عبء هذا المنصب ونتواجد الأن من أجل تقديم المشورة ولا نطمع في أي شئ غير مصلحة الحزب، وأتمنى الحفاظ على ثوابت ومبادئ الوفد لأني حريص جدا على الحزب لاننا تسلمنا هذا الحزب من زعماء وسلمنا الحزب لزملائنا واتمنى أن يتم الحافظ عليه".

واستطرد: "اقول للجميع أن وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوفديين هي لتبادل الآراء وليس للسباب والاختلاف مع رئيس الحزب حيث إن الاختلاف يكون في إطار السياسة وما تعلمناه داخل الوفد".