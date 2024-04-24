السيد البدوي: لا أفكر في العودة لرئاسة حزب الوفد

قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، إنه يشعر بالحزن لأنه يلتقي الوفديين بعد طول غياب في لقاء يعزون فيه بعضهم البعض في رحيل قيادية كبيرة قيمة وقامة وهي مواهب الشوربجي.



وأضاف" البدوي" أن الراحلة كانت رمز للوفاء والنقاء والعطاء وكانت نموذجً للخلق الكريم واللسان العف والطيب واستطاعت أن تبتعد بالمرأة الوفدية عن كل الاساليب الغير أخلاقية والتي كثرت في هذه الأيام وجنبت المرأة الوفدية مواقع السباب والتراشق.

وتابع قائلا:"مواهب الشربجي لن تسعي طول حياتها الي منصب داخل الوفد وكنت أشفق عليها في رئاسة اتحاد المرأة الوفدية ولكن سيدات الوفد رفضوا ان يتولى رئاسة الاتحاد اي شخصية غير مواهب الشربجي وهذا هو الحب وليس الصراع الغير اخلاقي على المناصب الذي ظهر وهذا لم يكن في والوفد".

واشار الى ان "منصب رئيس الوفد محل احترام من الجميع وتركت منصبي الحزبي ولا افكر في العودة اليه ولكن سوف اظل متواجد في المشهد الوفدي والمشهد السياسي لان الوفد بيتنا جميعا وواجبنا ان نساعد بعضنا البعض في اطار الشرعية".