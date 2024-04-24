يمامة: وجود السيد البدوي في حزب الوفد يعلي قيمة إنكار الذات

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن وجود الدكتور السيد البدوي في الحزب للمرة الأولى منذ 6 سنوات يعزز من قيم المحبة و إنكار الذات وإعلاء مصلحة الحزب ومصلحة الدولة.

وأوضح يمامة، خلال كلمته يحفل تأبين رموز الوفد السابقين، أن المشهد يبعث برسالة بأن هناك جيل سابق أدي دوره وهناك جيل حالي، وهناك جيل قادم، مشددًا على ضرورة عدم طغيان جيل على الآخر ويجب ألا يعيش جيل في ذكريات وأحلام الماضي.

وأضاف قائلا:" نجتمع اليوم في هذا الاحتفال ليس لتأبين اشخاص بعينهم ولكننا نجتمع لتابين جميع الراحلين من أبناء هذا الحزب العريق الذي قدم على مدار أكثر من قرن من الزمن خيرة رجاله ونسائه من المصريين الافزاز للعمل العام والعمل السياسي وكانوا على قدر المسئولية".