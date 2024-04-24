ألمانيا تعلن استئناف تمويل الأونروا في غزة بعد مراجعة حيادها

أعلنت ألمانيا اليوم الأربعاء، عن عزمها استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، وذلك بعد مراجعة شاملة لحياد الوكالة أجرتها الأمم المتحدة.

وكانت ألمانيا، ثاني أكبر مانح للأونروا، قد جمّدت مساعداتها المالية للوكالة في أعقاب اتهامات إسرائيلية لـ 12 موظفًا من موظفيها بالتورط في هجوم شنته حركة حماس في أكتوبر 2023.

أدت هذه الاتهامات إلى تجميد ما يقارب 450 مليون دولار من تمويل الوكالة من قبل 16 دولة مانحة، مما أثر بشكل كبير على قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة.

وجاء قرار ألمانيا باستئناف التمويل بعد نشر مراجعة مستقلة أجرتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، والتي خلصت إلى أن الأونروا لديها "نهج أكثر تطورا" للحياد من المنظمات الدولية الأخرى، لكن "لا تزال هناك مشكلات تتعلق بالحياد" تتطلب معالجة.

وبناءً على توصيات المراجعة، تعهدت الأونروا بتنفيذ إصلاحات سريعة، بما في ذلك تعزيز الرقابة الداخلية وتحسين الإشراف الخارجي على إدارة المشاريع.

رحبت جولييت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا، بالقرار الألماني، ووصفته بأنه "إيجابي للغاية وجاء في الوقت المناسب".

كما حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الدول على دعم الأونروا بشكل فعال، مؤكدًا على أنها "شريان حياة للاجئي فلسطين في المنطقة".

يُشار إلى أن الأونروا توظف 32 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، منهم 13 ألفًا في قطاع غزة.

وتُعد الوكالة أكبر مزود للخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في القطاع، حيث تدير مدارس وعيادات صحية وخدمات اجتماعية أساسية.