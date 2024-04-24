العراق يدعو سويسرا لمساعدته في استرداد الأموال والأصول المهربة

دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، حيدر حنون، سويسرا إلى تقديم المساعدة والعون لاسترداد أموالها وأصولها المهربة؛ خاصة فيما "يتعلق ببعض الحسابات المصرفية التي تمكن الفاسدون من إخفاء عوائد الفساد المُهرَّبة عبرها".

وأشار حنون - خلال لقائه مع مسئولي مكافحة الفساد في وزارتي الخارجيَّة والعدل السويسريَّتين، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إلى التزام العراق بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، مشددًا على أهمية تعاون جميع الدول المنضوية تحت اتفاقية الأمم المُتّحدة لمكافحة الفساد في تبادل المعلومات والمساعدة القانونيَّة لاسترداد أموالها وأصولها المُهرَّبة.

ولفت إلى أن الهيئة عملت على تطوير قدرات الدولة الرقابيَّة عبر الأكاديميَّة العراقية لمكافحة الفساد، مُنوّهًا بخطوة إطلاق دراسة الدبلوم في الاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد.

وبحث الجانبان جوانب العمل المشتركة، والتعاون الدولي وتقديم المساعدة القانونيَّة، فضلًا عن إمكانية تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب، والتأكيد على توثيق أواصر العلاقات بين البلدان، وإبرام مذكرات التفاهم لتذليل عمليَّة استرداد الأموال وتسليم المطلوبين.