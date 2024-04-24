بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ماذا نقول أثناء الحر الشديد سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه، أخبرنا إن النار من شدة تاكل فى بعض طلبت من ربنا أن يكون لها تنفيس فى الدنيا وهو اللى بيحصل فى موجات الحر الشديد".

وتابع: "اول لما نشوف الجو الحر الشديد، ندعو ربنا اللهم أجرنا من حر جهنم اللهم أجرنا من عذاب النار اللهم خفف عنا الحر الشديد واحفظ اخواننا من العاملين فى الشمس الحارة".