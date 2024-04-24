هل تقتحم إسرائيل رفح الفلسطينية ولماذا استقال قادة بجيش الاحتلال.. اللواء سمير فرج يوضح

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي هدف من أهداف عدوانه على غزة رغم أن الحرب في شهرها السابع، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى ضربة قوية أمس باستقالة قادة كبار في جيش الاحتلال.



ورأى سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن التهديد الإسرائيلي باقتحام رفح الفلسطينية لا يعدو كونه تلويحا من نتنياهو بالضغط على حماس فقط، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد رفض مصر القاطع خلال تواصله مع قادة الدول لأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية كونها إن حدثت ستكون أكبر مجزرة إنسانية.



وفي سياق مغاير، استعرض اللواء الدكتور سمير فرج، الحروب المصرية التي خاضتها الدولة من أجل استعادة سيناء وجهود الدولة المصرية لتنمية سيناء، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد تحرير سيناء.



وقال سمير فرج، إن إسرائيل بعد 5 يونيو 1967 استولت على سيناء والجولان والضفة الغربية والقدس، مؤكدا أن مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي استعادت كل أرضها في وقت يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى إخفاء الضفة الغربية ومحو هويتها ببناء المستوطنات.



وأضاف أن الدولة المصرية خاضت 4 حروب لاستعادة سيناء، لافتا إلى أن يوم 9 أكتوبر 1973 أعلنت جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل الراحلة، وموشي ديان، وزير الدفاع الأسبق، هزيمة إسرائيل ما اضطر أمريكا لإرسال جسر جوي لإنقاذ إسرائيل.

وتابع أن إسرائيل شكلت عقب حرب أكتوبر لجنة أجرانات التي أقالت قادة كبار في جيش الاحتلال كرئيس الأركان ومدير المخابرات ومنعهم شغل أي وظائف عسكرية، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات خاض معركة أخرى من أجل السلام ووقع اتفاقية السلام في 26 مارس 1979، وكانت المعركة الثالثة باستعادة طابا لمدة 3 سنوات عبر التحكيم الدولي.

وأكمل سمير فرج: المعركة الرابعة حدثت عندما التقى الرئيس السيسي، رئيس الوزراء إسرائيل وجرى تعديل اتفاقية السلام، بتمكين القوات العسكرية المصرية من دخول كامل سيناء، ولم يعد هناك استئذان.

وأكد أن تأمين سيناء يكون بتنميتها كما أكد الرئيس السيسي، وأولها إيصالها بالوطن الأم عبر إنشاء 4 أنفاق عظيمة.

ونوه بأن سيناء تضم بحيرة البردويل التي تعد من أفضل 5 بحيرات في العالم من حيث نوعية الأسماك، مضيفا أن الدولة صنعت 100 مركب صيد لتشكيل أسطول صيد مصري جديد على أحدث تكنولوجيا في العالم.

واستطرد قائلا: لتشغيل البردويل تم إنشاء مطار ومصنع عبوات فوم ومصنع ثلج لتصدير الأسماك إلى أوروبا، كما أن سيناء تضم 3 مصانع أسمنت في العريش فضلا عن أن أفضل رخام موجود في سيناء.

