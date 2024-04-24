ياسر إبراهيم: نتيجة مباراة الذهاب أمام مازيمبي خادعة ولاعبو الأهلي تعاهدوا على الفوز

قال ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن نتيجة مباراة الذهاب أمام مازيمبي خادعة، ولاعبو الأهلي لديهم من الخبرات ما يكفي لغلق صفحة مباراة الذهاب ونتيجتها.

وأكد إبراهيم في تصريحات صحفية أنه تعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن المشاركة مع الفريق مشيرًا إلى أنه سواء دخل ضمن حسابات الجهاز الفني أو استمر في برنامجه التدريبي فإنه يتمنى التوفيق للفريق، وتحقيق الفوز في العودة والتأهل للمباراة النهائية.

ووجه الشكر لجماهير الأهلي الداعمة للفريق دائمًا، مشيرًا إلى أن الجميع سوف يقدم كل ما لديه من أجل الفوز في مباراة العودة أمام مازيمبي لإسعاد الجماهير.

ويستعد الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة.