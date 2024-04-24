تحليل مخدرات للمتهم بقتل الطفلة "جانيت" بعد هتك عرضها بمدينة نصر

واصلت النيابة العامة بمدينة نصر، اليوم الأربعاء تحقيقاتها في مقتل طفلة تبلغ من العمر 10 أشهر، وتحمل الجنسية السودانية، بعد اعتداء عامل دليفري عليها وهتك عرضها، وإلقاء جثتها في حديقة عامة.

طلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية للواقعة وأخذ عينة مخدرات من المتهم.

واستكملت النيابة العامة التحقيق مع لمتهم بارتكاب الواقعة مبررًا ذلك بأنه مريض نفسي ومكنتش مركز والشيطان قالي دي مش هتعرف تتكلم

وأضاف المتهم، أنه يوم الواقعة كان موجودا في العمارة، ووقتها تعطل الأسانسير في الدور الـ 12، قبل أن يتدخل إثنان من السودانيين لمساعدته، مُشيرًا إلى أن الرضيعة لفتت انتباهه فقرر العب معها ثم اختمر في ذهنه تفريغ الشهوه فيها ومش هتعرف تتكلم واسبها.

وواصل: "نزلت علي السلم بسرعة، ورحت بيها للجنينة اللي خلف العمارة، وحطيتها هناك على الأرض وحاولت تفريغ الشهوه فبدأت بالصراخ فكتمت أنفاسها خوفا من فضح الأمر لكنها ماتت في إيدي" بدون قصد مني.

استمعت النيابة العامة لأقوال والدة المجني عليها، والتي قالت إنها تؤجر شقة سكنية في مدينة نصر، وتسكن رفقة زوجها وابنتيها الصغيرتين، ويوم الواقعة توجهت إلى غرفتها للنوم وأخذ قيلولة، وتركت الضحية مع أختها الكبرى، وأضافت والدة الرضيعة أن المجني عليها كانت تلعب مع شقيقتها، وعندما ذهبت شقيقتها إلى الحمام، خرجت الصغيرة من باب الشقة إلى أمام مدخل العقار للعب، وبعدها اختفت، «وقمنا بالبحث عنها بالشوارع الجانبية في محيط مكان شقتنا».

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بالعثور علي طفلة في حديقة عامة بمدينة نصر، وبالانتقال لمسرح الجريمة تبين قيام شخص بإلقاء المجني عليها بالحديقة، في محاولة للتخلص منها، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأصدرت النيابة العامة قرارا بحبس المتهم، على ذمة التحقيقات