حريق يلتهم مخلفات بقطعة أرض فضاء في العمرانية.. صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل قطعة أرض فضاء بشارع 8 من شارع خورشيد المتفرت من أحمد لطفي السيد بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل قطعة أرض فضاء بشارع 8 من شارع خورشيد المتفرع من شارع أحمد لطفي السيد بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

IMG-20240424-WA0008

IMG-20240424-WA0006

IMG-20240424-WA0005

IMG-20240424-WA0004

IMG-20240424-WA0002

IMG-20240424-WA0001