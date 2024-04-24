10 نصائح ضرورية لمرضى الجيوب الأنفية في الموجة الحارة

يعاني الكثير من الأشخاص مع ارتفاع الحرارة من ظهور أعراض الجيوب الأنفية مثل احتقان الأنف ، ألم حول الأنف وانعدام حاستى الشم والتذوق.



وللتخفيف من حدة الأعراض قال الدكتور مجدي بدران، أستاذ المناعة والحساسية في تصريح خاص ل" البوابة نيوز " إنه يجب اتباع عدة نصائح منها :

- الابتعاد المباشر للهواء الساخن واستنشاقه لمدة طويلة، ويفضل الخروج فى هذا الطقس بارتداء كمامة على الأنف للاحتفاظ بدرجة حرارة الهواء عند الشهيق والزفير

- وضع مناديل مبللة على الفم والأنف

- يجب شرب كمية كبيرة من المياه، على مدار اليوم، للحفاظ على مجرى الهواء العلوى رطب وعدم جفافة، مما يقلل من الاصابة بنوبات الحساسية،

- تجنب تناول الماء او العصائر المثلجه ، فهو يهيج الجيوب الأنفية واللوزتين بشدة.

- تجنب التعرض المفاجئ للهواء البارد أو الساخن ، وعلى المريض تمهيد درجة الحرارة لجيوبه الأنفية، بوضع منديل خفيف على أنفه عند الانتقال من مكان إلى آخر.

- الراحة والنوم لعدد ساعات كافية أثناء الليل والحد من النوم بالنهار لتحسين الجهاز المناعى وتقليل نوبات الربو.

- الاهتمام بالتغذية الصحية وتناول الخضروات والفواكه الطازجة .

_ ممارسة الرياضة أو المشى بعيد عن الأماكن المفتوحة أثناء موجة الحر

- ينصح بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج، وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.



- الاهتمام بتناول الأغذية المضادة للالتهاب وخاصة فى ظل تقلبات الطقس مثل تناول التونة والسلمون .