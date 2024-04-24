ads
الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

10 نصائح ضرورية لمرضى الجيوب الأنفية في الموجة الحارة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعاني الكثير من الأشخاص مع ارتفاع الحرارة من ظهور أعراض الجيوب الأنفية مثل احتقان الأنف ، ألم حول الأنف وانعدام حاستى الشم والتذوق.  


وللتخفيف من حدة الأعراض قال الدكتور مجدي بدران، أستاذ المناعة والحساسية  في تصريح خاص ل" البوابة نيوز " إنه يجب اتباع عدة نصائح منها :

- الابتعاد المباشر للهواء الساخن واستنشاقه لمدة طويلة، ويفضل الخروج فى هذا الطقس بارتداء كمامة على الأنف للاحتفاظ بدرجة حرارة الهواء عند الشهيق والزفير
- وضع مناديل مبللة على الفم والأنف
-  يجب شرب كمية كبيرة من المياه، على مدار اليوم، للحفاظ على مجرى الهواء العلوى رطب وعدم جفافة، مما يقلل من الاصابة بنوبات الحساسية،
- تجنب تناول الماء او العصائر المثلجه ، فهو يهيج الجيوب الأنفية واللوزتين بشدة.
- تجنب التعرض المفاجئ للهواء البارد أو الساخن ، وعلى المريض تمهيد درجة الحرارة لجيوبه الأنفية، بوضع منديل خفيف على أنفه عند الانتقال من مكان إلى آخر.

- الراحة والنوم لعدد ساعات كافية أثناء الليل والحد من النوم بالنهار لتحسين الجهاز المناعى وتقليل نوبات الربو.

- الاهتمام بالتغذية الصحية وتناول الخضروات والفواكه الطازجة .

_ ممارسة الرياضة أو المشى بعيد عن الأماكن المفتوحة أثناء موجة الحر 

- ينصح بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج، وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.


- الاهتمام بتناول الأغذية المضادة للالتهاب وخاصة فى ظل تقلبات الطقس  مثل تناول التونة والسلمون .

10نصائح الجيوب الأنفية المناعة والحساسية حاستى الشم والتذوق تقلبات الطقس تصريح خاص البوابة نيوز دكتور مجدي بدران استاذ المناعه والحساسية مرضى الجيوب الأنفية ممارسة الرياضة