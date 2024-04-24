نقيب الأشراف لمستشار «أبو مازن»: مصر لن تتراجع عن مساعيها في تحقيق السلام بالمنطقة

التقى محمود الشريف، نقيب الأشراف، اليوم الأربعاء، مستشار الرئيس الفلسطيني، قاضي القضاة، الدكتور محمود الهباش، بمقر النقابةً

ورحب نقيب الأشراف، بالدكتور محمود الهباش في رحاب النقابة، وطالبه بنقل تحياته للرئيس محمود عباس أبو مازن والشعب الفلسطيني الشقيق.

وقدم نقيب الأشراف، خالص تعازيه لمستشار الرئيس الفلسطيني في استشهاد 27 فردًا من أسرته جراء القصف على منزلهم في قطاع غزة في مارس الماضي ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة بواسع رحمته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأثنى نقيب الأشراف، على الدور الرائد والمشرّف للقيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان له بالغ الأثر في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق من حيث تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصال القوافل إلى الشعب الفلسطيني الشقيق عبر استمرار فتح معبر رفح الذي لم يتم غلقه منذ بداية الأزمة، مؤكدا أن الدولة المصرية لعبت أدوارا سياسية ودبلوماسية فاعلة لدعم الحق الفلسطيني وتحقيق الهدوء في غزة.

واستنكر نقيب الأشراف قيام الاحتلال الإسرائيلي بمنع وصول الإخوة الأقباط بفلسطين إلى كنيسة القيامة والاعتداء عليهم، وكذلك منع المسلمين من الذهاب إلى المسجد الأقصى المبارك، مشددا على رفضه المساس بحرية العبادة.

وأكد نقيب الأشراف أن مصر لم ولن تتراجع عن مساعيها في إقرار السلام بالمنطقة، وإقرار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفضها مخطط التهجير القسري الذي يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي.