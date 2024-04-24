"أسوشيتد برس": المساعدات الأمريكية ستساعد أوكرانيا على تجنب الهزيمة في حربها مع روسيا

قالت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن حزمة كبيرة وجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية ستساعد أوكرانيا على تجنب الهزيمة في حربها مع روسيا.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، على قانون للأمن القومي يشمل تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، بعد موافقة الكونجرس.

ومن المفترض أن تمكن الأسلحة والذخيرة في حزمة المساعدات العسكرية البالغة 61 مليار دولار، أوكرانيا من إبطاء التقدم للجيش الروسي ومنع ضرباته على القوات والمدنيين، وفقا للوكالة.

وأوضحت الوكالة أن المساعدات ستكسب أوكرانيا الوقت للتخطيط طويل الأجل حول كيفية استعادة خمس البلاد الخاضعة الآن للسيطرة الروسية.

وقال مايكل كلارك الخبير في دراسات الحرب في كلية كينجز لندن، في تصريحات نشرتها الوكالة، أن المساعدات: "تقدم لأوكرانيا فرصة للبقاء في الحرب هذا العام. في بعض الأحيان في الحرب عليك فقط البقاء فيها. عليك فقط تجنب الهزيمة."