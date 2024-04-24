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الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

منى الحسيني لـ البوابة نيوز : نعمة الافوكاتو وحق عرب عشرة على عشرة وسر إلهي مبالغ فيه

الإعلامية الكبيرة
الإعلامية الكبيرة مني الحسيني
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 قالت الإعلامية مني الحسيني أن مشاهدة المسلسلات هذا العام لها مذاق مختلف حيث وجود المنصات الالكترونية المنتشرة منذ فترة طويلة قد ساعد علي مشاهدة أكثر من عمل في أن واحد خلال اليوم

 وأضافت الحسيني في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: عكس رمضان زمان كانت الأسرة لا تستطيع  أن تتابع أكثر من عمل أو عملين

 وتابعت بالنسبه لي أكثر ما أعجبني في دراما رمضان مسلسل "نعمة الأفوكاتو" للجميلة الفنانة مي عمر فكانت أكثر من رائعة فكانت دورها مكتوب بشكل جيد للغاية وقدمته بشكل بسيط ومتميز وأيضاً المخرج محمد سامي قدمه بشكل رائع وفريق العمل ككل يستحق كل التقدير والاحترام حيث تم أختيارهم بعناية شديدة وتم أحترام عقلية المشاهد من خلال هذا العمل 

وقالت : شاهدت مسلسل سر إلهي لكن أري أنه به شىء من المبالغة في أحداث العمل ومسلسل حق عرب من المسلسلات الجيدة وقدمه الفنان أحمد العوضي بشكل رائع وأيضاً النجمة وفاء عامر متألقة كعادتها في كل عمل تقدمه لنا.

الإعلامية مني الحسيني البوابة نيوز نعمة الافوكاتو وحق عرب عشرة علي عشرة وسر إلهي مبالغ فيه