"حول الحكم والإدارة".. صدور الجزء الرابع من كتاب الرئيس الصيني بالعربية

استضافت جدران قصر الأمير محمد علي بالمنيل، اليوم الأربعاء، مؤتمر عرض وتقديم الطبعة العربية لكتاب الرئيس الصيني "شي جين بينغ.. حول الحكم والإدارة"؛ والذي يصدر بكل اللغات عن دار النشر باللغات الأجنبية بالصين.

يمثل الكتاب بمجلداته الأربعة، خلاصة أفكار الرئيس الصيني والصين في الحكم والإدارة والاقتصاد والتنمية والعلاقات الدبلوماسية وغيرها من سياسات الصين في مختلف المجالات. وهو عمل موثوق ومنهجي وشامل، يساعد المجتمع الدولي على فهم أفضل للأفكار الرئيسية للحزب الشيوعي الصيني والاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، من أجل مساعدة المجتمع الدولي على مواكبة آخر التطورات حول أفكار الرئيس الصيني حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، وتعزيز معرفته لأسباب نجاح الحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني في الماضي وكيفية مواصلتهما لتحقيق النجاح في المستقبل، وتعميق فهمه للطريق الصيني والحوكمة الصينية والحقيقة الصينية.

شارك في المؤتمر كل من دو تشانغ يوان، رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، السفير لياو لي تشيانغ، سفير الصين بمصر، السفير حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، تشاو ليانغ، قنصل سفارة الصين بالقاهرة، الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والأفريقية والعربية بمجلس الشيوخ المصري.

كما شارك هو كاي مين، رئيس دار النشر باللغات الأجنبية، السفير علي الحفني، نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، كلمة لي وو تشوو، نائب رئيس دار مجلة الصين اليوم، إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم؛ وشارك عبر الفيديو دينغ جون، مدير معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية.

رئيس المجموعة الصينية للإعلام: الكتاب لفهم استراتيجية البلاد

في كلمته، أشار دو تشان يوان، رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، إلى أن كتاب "شي جين بينغ.. حول الحكم والإدارة" عمل مهم للرئيس الصيني، ويعتبر "نافذة فكرية" للعالم لفهم الصين.

وقال: "منذ نشر المجلد الأول للكتاب في عام 2014، تم إصدار أربعة مجلدات بإحدى وأربعين لغة، وتم نشره في مائة وثمانين دولة ومنطقة حول العالم. إنه أحد أكثر أعمال القادة تأثيرا في العصر الجديد، وهو أيضا كتاب موثوق للقراء من جميع أنحاء العالم لفهم إستراتيجية الحكم والإدارة في الصين والحضارة الحديثة للأمة الصينية في العصر الجديد، وقد حظي باهتمام وترحيب واسعين من كبار الشخصيات السياسية والخبراء والعلماء وجماهير الشعب من مختلف البلدان، بما في ذلك مصر".

وأشار إلى أنه "في الوقت الحاضر، وتحت قيادة الرئيس شي جين بينغ، يعمل الشعب الصيني بشكل شامل على تعزيز بناء الصين لتصبح دولة قوية وتحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية من خلال التحديث الصيني النمط؛ وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعمل الشعب المصري أيضا بنشاط على تعزيز "رؤية 2030" للنهضة الوطنية".

عصام شرف: الصين تشارك العالم أسباب النجاح

أكد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، أن هناك سابقة فريدة في قيام المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة الصيني، بالتعاون مع مكتب دراسات وأبحاث اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والهيئة الصينية للنشر والتوزيع، بعمل مشترك لرصد وتجميع أفكار وكلمات وخطب الرئيس الصيني، وترجمتها إلى اللغات المختلفة ومنها اللغة العربية".

وأشار إلى أنه "من خلال هذا الجهد المتميز غير المسبوق تتبنى الصين سياسة مشاركة العالم الخارجي عوامل وآليات نجاحها وتقديم قراءات واضحة لتطوير الفهم العميق للسياسة الصينية في العصر الحديث".

وقال شرف: "يتضمن المجلد الرابع -الذي نحن بصدده اليوم- بشكل شامل، فكر شي جين بينغ، الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، بشأن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، ويمكن القول ان المجلدات الأربعة "حول الحكم والإدارة" تهدف إلى تقديم صورة صينية واضحة لكل المتابعين الدوليين من أجل فهم صحيح للفكر الصيني الحديث من خلال فهم عميق لمدى أهمية وضرورة تحسين الاتصالات الدولية للبلاد، والتعريف بالثقافة الصينية في الخارج والسعي لتشكيل صورة موثوقة وجديرة".

وأوضح أن المجلد الرابع "رسخ الظهور المنتظم لخطابات الرئيس شي جين بينغ نفسه باعتباره حدثا عالميا في ساحة النشر. ومع تنامي مكانته كمفكر بالتوازي مع تأثيره في الشؤون العالمية، سينصب اهتمام جميع المفكرين السياسيين الجادين على المساهمات الفكرية التي يقدمها لنظرية الدولة الحديثة في ظل عالم معولم".

وأضاف شرف : "أعتقد أن أحد أعظم مواطن القوة في فكر شي تكمن في الكيفية التي يجمع بها بين حكمة وعمق تجربة الصين، التي ترجع إلى آلاف السنين، وبين الحلم الصيني الذي بدأ من أكثر من مائة عام والواقع الحالي، وبين تنمية الصين وتنمية العالم".

علي الحفني: لا يزال أمامنا الكثير

في بداية حديثه، أشار السفير علي الحفني، نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، أنه تابع تطور العلاقات المصرية- الصينية في المجال الإعلامي والمجالات الأخرى ذات الصلة، منذ أن تم تعيينه سفيرا لمصر في الصين عام 2001، وقبلها عند إنشاء منتدى التعاون الافريقي الصيني عام 2000، والذي شارك في أعماله ببكىن، ثم منذ انشاء منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004، وتوليه منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية "ومن ثم فإنني شاهد على القدر الكبير من الانجاز الذي تحقق على امتداد الفترة منذ بدء العلاقات المصرية- الصينية عام 1956 وحتى اليوم، ولنا ان نفخر بما تحقق".

وقال: "لكنني ومعي دون شك كثر من المصريين يطمعون ويطمحون في أن نرى المزيد من هذه الإنجازات التي نحتاجها خلال الفترة القادمة، حتى نحقق درجات أكبر من التعارف بين الشعبين فلا يزال هناك الكثير مما يجهله الشعب المصري عن الصين الصديقة وما يتعلق بماضيها وحاضرها والعكس صحيح فالشعب الصيني لا يزال يجهل الكثير ظنا في مصر".

كتاب "حول الحكم والإدارة"

يحتوي الكتاب على 109 من الخطابات والأحاديث والرسائل والتوجيهات التي أدلى بها الرئيس الصيني شي جين بينغ وذلك من خلال 21 محورا متعدد الاتجاهات، وتُرتب مضامين كل موضوع ترتيبًا زمنيًا، مع وضع بعض الهوامش الضرورية في نهاية كل مقال تسهيلًا على القراء. من بينها: "الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد" و"الشعب أولا" و"التطور عالي الجودة" و"الثقافة الاشتراكية" و"التنمية والأمن" و"التناغم بين الإنسان والطبيعة"، وغيرها من مختلف المحاور الأخرى.

ووفق الناشر، يشرح الكتاب التوجه القيمي لوضع الشعب الصيني في المقام الأول، ويجسد فكر التنمية المتمحور حول الشعب في إدارة البلاد. حيث شدد الرئيس الصيني على أن "تطلع الشعب لحياة أفضل هو هدف كفاحنا" و"الحزب الشيوعي يخدم الشعب"؛ وطرح مقترحات وسياسات واضحة، مثل "تعزيز التخفيف من حدة الفقر واستكشاف طريق الرخاء وتسريع التنمية في المناطق الفقيرة" و"وضع حياة جماهير الشعب وسلامتهم دائما في المقام الأول"، وأظهر موقفه الحازم بالاصطفاف دائما إلى جانب الشعب وشعوره العميق تجاه الشعب.

كما يكشف الكتاب عن المنطق الداخلي للتحديث الصيني النمط، ويوفر مرجعا للبلدان النامية لاستكشاف طريق التحديث، وهو الطموح الذي انتظرته طويلا عدة أجيال من الصينيين منذ العصر الحديث.

ويقدم الكتاب شرحا لتطبيق الصين فكر التنمية الجديد القائم على الابتكار والتناسق والخضرة والانفتاح والتنافع، وتحقيق مواكبة التصنيع الجديد الطراز والمعلوماتية والتحضر والتحديث الزراعي، فضلا عن تحديث منظومة حوكمة الدولة وقدرة الحوكمة، ويوضح بشكل شامل الإطار النظري والمسار العملي للتحديث الصيني النمط. اليوم، دخلت الصين مرحلة التنمية الجديدة من بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل، وأصبحت الابتكارات المتطورة مثل السكك الحديدية الفائقة السرعة والجيل الخامس والذكاء الاصطناعي ومحطة الفضاء الصينية "بطاقات عمل الصين" ذات الشهرة العالمية، مما يخلق مسارا للتنمية العالية الجودة ويوفر مسارا جديدا للبلدان النامية للتحرك نحو التحديث بشكل مستقل.

ويشرح الكتاب رؤية الصين للنظام الدولي والحوكمة العالمية، ففي عالم اليوم، الذي يشهد تغيرات متسارعة لم يسبق لها مثيل منذ مائة سنة، وفي وقت يدخل فيه العالم فترة جديدة من الاضطراب والتغيير، باتت موضوعات السلام والتنمية تواجه تحديات خطيرة.

وفي مواجهة سؤال القرن: "ما هو الخطأ في العالم، ماذا علينا أن نفعل"، استخدم الرئيس شي جين بينغ، رؤيته الإستراتيجية للعالم وسعة أفقه للنظر إلى العالم، وطرح مفهوم بناء رابطة المصير المشترك للبشرية ومبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، داعيا جميع البلدان إلى العمل معا لمواجهة التحديات العالمية وبناء أكبر توافق في الآراء لبناء عالم أفضل. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، بلغت مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي أكثر من 30% في المتوسط، وعملت مع أكثر من 150 دولة للبناء المشترك لـ "الحزام والطريق"، وساهمت بنشاط في الحل السلمي للصراعات الجيوسياسية، وتعزيز التعاون الإنمائي العالمي، والاستجابة المشتركة لتغير المناخ والقضايا الرئيسية الأخرى، وعززت السلام والاستقرار والرخاء والتنمية في العالم من خلال إجراءات ملموسة.