ads
الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

منى الحسيني لـ البوابة نيوز : من الصعب نسياني وذكرياتي في كل بيت مصري

الإعلامية الكبيرة
الإعلامية الكبيرة مني الحسيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قالت الإعلامية مني الحسيني أن ذكرياتي مع برنامجي الشهير حوار صريح جدا جدا لا  تعد ولا تحصي  

وأضافت الحسيني في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: أشعر إنني متواجدة ولم أٌنسي فعندما أنزل الشارع أجد الناس متذكراني ولم تنسي مني الحسيني ويسألوني " فين "حوار صريح جدا " أنت غيبتي عننا عايزينك ترجعي تاني" فالحمدلله أشعر بسعادة كبيرة لا توصف لأنني أحترمت عقل جمهوري

وابعت : مازالت بداخل كل فرد مصري متذكرني  ولم ينسي مني الحسيني لإنني فرد من أفراد الأسرة المصرية ليس في مصر فقط ولكن على مستوي الوطن العربي كله وذكرياتي في كل بيت مصري.

 

الإعلامية مني الحسيني البوابة نيوز ذكرياتي في كل بيت مصري