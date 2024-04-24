منى الحسيني لـ البوابة نيوز : من الصعب نسياني وذكرياتي في كل بيت مصري

قالت الإعلامية مني الحسيني أن ذكرياتي مع برنامجي الشهير حوار صريح جدا جدا لا تعد ولا تحصي

وأضافت الحسيني في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: أشعر إنني متواجدة ولم أٌنسي فعندما أنزل الشارع أجد الناس متذكراني ولم تنسي مني الحسيني ويسألوني " فين "حوار صريح جدا " أنت غيبتي عننا عايزينك ترجعي تاني" فالحمدلله أشعر بسعادة كبيرة لا توصف لأنني أحترمت عقل جمهوري

وابعت : مازالت بداخل كل فرد مصري متذكرني ولم ينسي مني الحسيني لإنني فرد من أفراد الأسرة المصرية ليس في مصر فقط ولكن على مستوي الوطن العربي كله وذكرياتي في كل بيت مصري.