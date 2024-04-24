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الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بعد مصرع موظف داخل مصعد الموت بالمرج.. المباحث تستمع لأقوال الشهود

أرشيفيه
أرشيفيه
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تستمع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلي أقوال الشهود في واقعة مصرع موظف بطريقة بشعة بعدما تعطل به اسانسير بمنطقة المرج .

البداية كانت بتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من شرطة النجدة بوجود متوفى داخل اسانسير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة موظف بإحدى المدارس، وتبين وفاته بعد إصابته فى الرقبة والرأس والجسد نتيجة انحشاره داخل مصعد بين طابقين بعد تعطله أثناء محاولته الخروج منه ووفاته، ودلت التحريات على أن المتوفى  كان يحاول الخروج من الأسانسير عندما توقف عن العمل.

ويتولى رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

الإجراءات القانونية اقوال الشهود أجهزة الأمن بمنطقة المرج داخل مصعد قسم شرطة المرج مصرع موظف منطقة المرج