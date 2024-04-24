طلبة فنون جميلة في زيارة لمعرض ملامح من المشوار بجاليري ضي (صور)

قام طلبة القسم الحر بكلية الفنون الجميلة بجامعة القاهرة ، بصحبة أستاذهم الفنان الدكتور مراد درويش، بزيارة لمعرض الفنان الكبير سيد سعد الدين، بجاليرى ضى الزمالك.
وعلق الناقد هشام قنديل، مدير جاليرى ضى، على الزيارة قائلا: " لم نستطع حرمانهم بالفعل من مشاهدة العرض قبل إخراجه خصوصا أنهم بصحبة الخلوق مراد درويش".
يشار الى ان جاليرى ضي الزمالك، يفتتح المعرض الاستعادي للفنان الكبير سيد سعد الدين، يوم الأحد المقبل، حيث يتضمن أكثر من مائتي لوحة وتمثال، تدور حول المراحل التي مر بها الفنان الكبير من بداية الستينيات حتى وقتنا هذا.
الفنان سيد سعد الدين من مواليد قنا 1944وحاصل علي دبلوم المعهد العالى الإيطالى ليوناردو دافنشى 1967، وعمل أستاذا للفنون التشكيلية بالمعهد العالى الإيطالى (ليوناردو دافنشى).
أقام العديد من المعارض الخاصة في مصر وإيطاليا وإسبانيا والسويد كما شارك في العديد من المعارض الجماعية المحلية والدولية ونال منها جوائز مهمة منها الجائزة الأولى فى بينالي الإسكندرية الدولي والجائزة الأولى من المجلس الأعلى للفنون والآداب 1974 والجائزة الثانية معرض صالون القاهرة الرابع عشر وجائزة الرسم بالمعرض العام 1982 – 1983 – 1984، وجائزة الاستحقاق لمسابقة من وحى الشعر وجائزة التفرغ والإبداع الفنى و الجائزة الأولى والميدالية الذهبية بمعرض ميلانو الدولى 1967 .