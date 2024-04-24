تشكيل هجومي للبنك الأهلي أمام بيراميدز في الدوري

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز

جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالى

حراسة المرمى : حسن شاهين

خط الدفاع : ايمن اشرف، محمد عبد الغنى، محمود الجزار، محمد بسيونى، اسحاق يعقوبو

خط الوسط : محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد هلال

خط الهجوم : كريم بامبو، ياو أنور

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

احمد صبحى، عاصم صلاح، محمود قاعود، اسامة فيصل، سيرجى اكا، احمد النادرى، احمد مدبولى، ابراهيم حسن، جريندو.