بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية فى مقدونيا الشمالية

توجه الناخبون فى مقدونيا الشمالية اليوم /الأربعاء/؛ إلى صناديق الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس فى الانتخابات سبعة مرشحين للفوز بالمنصب الذى يعد شرفيا إلى حد كبير، فيما من المتوقع ألا تنتهى الجولة الأولى بفوز حاسم لأى من المرشحين، وذلك حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية.

وحددت السلطات يوم 8 من مايو المقبل لإجراء جولة الإعادة المرتقبةن وذلك بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية المقررة فى اليوم نفسه.

ووفقا لاستطلاع الرأى، فإن المرشحين الأوفر حظا هما الرئيس الحالى ستيفو بينداروفسكى (61 عاما) الذى يسعى لولاية ثانية مدتها خمس سنوات بدعم من الديمقراطيين الاشتراكيين، وجوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا (70 عاما) التى يدعمها حزب الوسط.

وقد ركزت الحملات الانتخابية على التقدم الذى أحرزته مقدونيا الشمالية نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، وسيادة القانون ومكافحة الفساد والفقر، بالإضافة إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية فى البلاد.