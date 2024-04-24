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الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

إدارة المقاولون تتلقي العزاء في وفاة كابتن سعيد الشيشيني

إدارة المقاولون تتلقي
إدارة المقاولون تتلقي العزاء في وفاة الشيشيني
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أقيمت صلاة الجنازة على المرحوم الكابتن سعيد الشيشينى اسطورة نادي المقاولون العرب اليوم الأربعاء بمسجد المركز الطبي للمقاولون العرب.
حرص المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة معتمد جمال على التواجد في المستشفى وحضور الجنازة كما تواجد الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة ونجم المقاولون في العصر التاريخي والكابتن رفعت رجب ريعو نجم الكرة المصرية السابق كما تواجد نجوم المقاولون العرب السابقين على مدار تاريخه لتوديع زميلهم بحضور الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية بالقطاع فضلا عن قيادات النادي التنفيذية والإدارية.
يقام عزاء الراحل السبت المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.

 

علاء نبيل المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل فتحي