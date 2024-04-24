ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام البنك الأهلي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة ١٩ من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكا - دودو الجباس - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري الممتاز برصيد 32 بينما يمتلك البنك الأهلي 18 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول المسابقة.