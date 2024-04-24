الصحفيين تؤجل موعد عيد ميلاد رواد لمهنة لـ1 مايو

قررت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، تاجيل حفل عيد ميلاد جماعي لشيوخ المهنة مواليد شهر مارس وأبريل، الى يوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء الموافق 1 مايو المقبل، بدلاً من الأربعاء 24 ابريل الجاري، في إطار تقليد شهري تحتفي فيه اللجنة والجمعية العمومية بأساتذة المهنة.

في سياق منفصل، قررت نقابة الصحفيين تكريم الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه عن عامى (2022-2023) من الذين لم يكرموا من قبل، وذلك خلال حفل تنظمه النقابة، وعلى الزملاء الراغبين في التقديم إحضار صورة من أصل الشهادة مع الأصل للاطلاع، وذلك بإدارة شئون المجلس والأعضاء في الدور الثاني بالنقابة.